Кнопочная модель BQ 2816 Shell

Компания BQ решила выпустить уникальный телефон с большим экраном, с очень хорошим качеством. В телефоне очень хорошо выводится оповещения, напоминания и другая полезная информация. Сам телефон не очень большой и под названием BQ 2816 Shell.Новинка располагает модулем Bluetooth, FM-тюнером, диктофоном, камерой с датчиком изображения 0,3 МП и музыкальным плеером. Для хранения медиафайлов можно использовать карты памяти microSD объемом до 32 ГБ. Источником питания служит аккумулятор на 1100 мАч. Мобильник может работать с двумя SIM-картами, но сотовые сети 3G не поддерживаются.Стоимость новинки составит 2490 рублей.