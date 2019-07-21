Кнопочный телефон Inoi 243

Новинка оснащена камерой с разрешением стандарта VGA, фонариком, FM-тюнером и mp3-плеером. Такое устройство идеально подойдет человеку, который предпочитает классические кнопочные телефоны. К тому же гаджет имеет стильный дизайн и не боится ударов и падений.Размер диагонали дисплея составляет 2,4 дюйма. Из стандартов связи поддерживаются мобильные сети 2G. Источником питания служит батарея на 1000 мАч, заряда которой хватит на 48 часов в режиме обычного использования.В основе электронной начинки лежит мобильный чипсет SC 6553. Арсенал памяти представлен 32 МБ «оперативки» и флэш-модулем на 64 МБ. Для хранения личных данных можно воспользоваться microSD-картой.В качестве материала для корпуса используется авиационный алюминий. Благодаря этому телефон имеет легкий вес. Корпус гаджета имеет толщину всего 11 мм, поэтому его удобно держать в руке. Потребитель может выбрать из двух цветовых вариантов: черный и серебристый.О стоимости новинки пока неизвестно.