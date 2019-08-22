Кнопочный телефон Joy's S15 и его функции

Девайс оснащен слотом расширения для microSD-карт, модулем геопозиционирования GPS-ГЛОНАСС и беспроводными адаптерами Bluetooth, Wi-Fi и 4G LTE. Устройство можно использовать как точку доступа в Интернет через канал Wi-Fi.Новый телефон Joy's S15 получил дисплей, обеспечивающий разрешение 160 х 128 пикселей, при этом размер диагонали составляет 1,8 дюйма. На тыльной панели устройства размещена камера с датчиком изображения на 0,3 МП. Источником питания служит батарея на 1450 мАч.Стоимость новинки составит 4500 тысяч рублей.