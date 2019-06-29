Кнопочный телефон Philips E289 и его функции

Аппарат имеет возможность работать с двумя SIM-картами, причем поддерживается связь LTE. Также телефон имеет беспроводной модуль Wi-Fi. За питание отвечает аккумулятор на 1700 мАч.Электронная схема Philips E289 построена на 4-ядерном мобильном процессоре MediaTek MT 6739, который способен развивать частоту 1,5 ГГЦ. Арсенал памяти представлен 512 МБ «оперативки» и флэш-носителем на 4 ГБ. Для увеличения объема владелец может воспользоваться картой microSD на 16 ГБ. Такая начинка позволяет достигать высокой производительности.Дисплей обеспечивает разрешение 320 х 240 пикселей, размер диагонали составляет 2,4 дюйма. Тыльная камера имеет датчик изображения на 2 МП и фотовспышку на светодиодах. Кроме того, новинка оснащена селфи-камерой с разрешением 0,3 МП. Как правило, кнопочные телефоны имеют лишь одну тыльную камеру. В исключения попал упомянутый AGM M5.Стоимость новинки составит 2500 тысяч рублей.