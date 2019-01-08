Компания Kodak представила камеру мгновенной печати Smile Classic.

Камера оснащена всплывающим видоискателем, 10-секундным таймером, позволяющим попасть в кадр, и автоматической вспышкой. Он также имеет карту MicroSD, чтобы вы могли сохранять ваши любимые снимки в цифровом виде. Smile Classic - это прежде всего физическое фото. Он может распечатывать фотографии размером 9 на 10 см, которые вы снимаете с камеры. Вы также можете распечатать снимки, сделанные на вашем телефоне, подключившись к камере через Bluetooth через приложение Kodak Instant Print Companion.

Также Kodak представила меньшую версию цифровой камеры Smile Instant Print с разрешением 10 мп. По функциям она похожа на Smile Classic, используя технологию Zink Zero Ink Printing, чтобы мгновенно распечатывать фотографии. Данная камера распечатывает снимки меньшего формата 5 на 7 см. Она оснащена ЖК-видоискателем, 10-секундным таймером и вспышкой. Также камера имеет слот для карты MicroSD, поэтому вы можете сохранять изображения на самой камере.

Третьим предметом который представила компания является маленький принтер Kodak Smile Instant Printer. Он включает функцию печати с камеры и подключается к смартфону через Bluetooth. Сделайте снимок с помощью телефона, отредактируйте его в приложении Kodak и отправьте на принтер.