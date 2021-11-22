Kojima Productions запускает новое подразделение, специализирующееся на кино и телевидении

Студия Kojima Productions объявила о новом подразделении, выходящем за рамки видеоигр. О новых проектах объявлено не было, но компания заявляет, что офис в Лос-Анджелесе «сосредоточится на обеспечении возможностей в кино и телевидении». Death Stranding изначально была запущена в 2019 году как первая игра от известного режиссера Metal Gear Хидео Кодзимы после его широко разрекламированного ухода из Konami. С тех пор игра была переиздана как на ПК, так и на PS5 . Не секрет, что Кодзима - большой фанат кино, что часто просачивается в его игровую работу. В Death Stranding участвовали Норман Ридус и Леа Сейду, а Кодзима ранее сотрудничал с Гильермо дель Торо в отмененной игре Silent Hill. Учитывая эту историю, разделение фильмов и телевидения имеет большой смысл. «Наше новое подразделение расширит возможности студии для представления наших творческих повествований, помимо видеоигр, и откроет для наших фанатов способы общения и погружения в эти пространства» - рассказал в своем заявлении менеджер по развитию бизнеса Kojima Productions Йошико Фукуда.