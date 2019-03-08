Компактная 7К камера Ricoh Theta Z1 Handheld 360

Снимайте все вокруг в разрешении 7K с помощью камеры Ricoh Theta Z1 Handheld 360. Это компактное устройство записывает естественные 360-градусные изображения, используя приблизительно 23-мегапиксельную фотографию. Аналогично, Theta Z1 использует чрезвычайно точное сшивание изображений для записи с разрешением 7K или 6720 x 3360. Используя инновационный объектив, портативная камера 360 уменьшает блики, ореолы и пурпурные полосы. Выбрав F2.1, F3.5 и F5.6, механизм диафрагмы позволяет достичь более высокого разрешения. Кроме того, камера выдает реалистичное сферическое видео с качеством 4K и скоростью 29,97 кадров в секунду. Благодаря 4-канальному микрофону вы можете записывать звук в четырех разных направлениях во время съемки. Theta Z1 поддерживает потоковую трансляцию с разрешением 4K в 360 градусов, что позволяет вам делиться миром в режиме реального времени.