Компактная фотокамера Fujifilm X-E4 оценена в $800

Компания Fujifilm представила беззеркальную камеру Fujifilm X-E4 формата APS-C, главной особенностью которой является компактность. Габариты новинки составляют 121:73:33 мм, а масса с батареей – 364 г. Новинка характеризуется 26,1 Мп датчиком изображения X-Trans CMOS 4, процессором X-Processor 4, диапазоном светочувствительности ISO 160-12 800, диапазоном выдержек 1/4000-4 с, серийной съемкой до 20 к/с, возможностью записывать видео в разрешении 4К при 30 к/с и в Full HD при 240 к/с, подвижным 3-дюймовым сенсорным дисплеем, интерфейсами USB 3.2 Gen 1, HDMI, Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth, а также входом для внешнего микрофона. Продажи камеры стартуют в марте по цене в 77 тысяч рублей за тушку и 90 тысяч рублей за комплект с объективом 27mmF2.8 R WR.