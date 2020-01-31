Компактная камера Fujifilm X100V получит датчик на 26 Мп

В сети появились подробности о компактной фотокамере Fujifilm X100V, которая еще не был представлена официально. Итак, аппарат будет характеризоваться датчиком изображения разрешением 26,1 Мп и размерами 23,5:15,6 мм (APS-C) X-Trans CMOS 4 с фильтром основного цвета, поддержкой карт памяти SD до 2 ГБ, SDHC до 32 ГБ, SDXC до 512 ГБ UHS-I, форматами изображения JPEG: Exif Ver 2.3, RAW: 14 бит RAW (оригинальный формат RAF) и RAW + JPEG, диапазоном светочувствительности ISO 160-12800, расширенным ISO80/100/125/25600/51200, 3-дюймовым монитором ЖК-монитором, возможностью записывать видео в формате DCI 4K, 17 режимами симуляции пленки, портом USB Type-C (USB3.1 Gen1), микро-разъемом HDMI (тип D), входом для микрофона, габаритами 74,8:128,0:53,3 мм и массой 478 граммов с аккумулятором и картой SD.