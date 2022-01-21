Компактная камера Ricoh IIIx выходит в России

Компания Ricoh Imaging начала принимать предварительные заказы на компактную фотокамеру Ricoh GR IIIx, которая вышла еще прошлой осенью. Рекомендованная цена новинки составляет 100 тысяч рублей.

Напомним, что камера характеризуется несъемным объективом с ЭФР 40 мм и оптической схемой из семи элементов в пяти группах (в том числе с двумя асферическими) и встроенным нейтральным фильтром (минус два стопа экспозиции), 24,24 Мп сенсором типа CMOS формата APS-C без сглаживающего фильтра, новым чипом GR Engine 6, гибридной системой автофокусировки с возможностью распознавания лиц и глаз, матричной стабилизацией изображения, диапазоном светочувствительности ISO 100–102 400, диапазоном выдержки 1/4000–30 с, возможностью записывать видео в Full HD при 60 к/с, 3-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 1,037 млн пикселей, поддержкой Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n и Bluetooth v4.2 BLE, разъемом USB Type-C, слотом для карт памяти SD, SDHC и SDXC с поддержкой USH-I, габаритами 109,4:61,9:35,2 мм и массой – 262 г.