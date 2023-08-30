Компактная камера Sony A7CR получила 61-Мп матрицу

Компания Sony пополнила ассортимент полнокадровых беззеркальных камер моделью Sony A7C II, которая появится в продаже в следующем месяце по цене в 2800 долларов вместе с новой удлинительной рукояткой.

Новинку оснастили 61-Мп сенсором, процессором Sony BIONZ XR, отдельным процессором Sony AI для лучшей работы автофокусировки, серийной съемкой до 8 к/с в режиме EF/AE, системой автофокусировки с 693 точками, записью видео в 4К 10 бит, 4:2:2 до 60 к/с, но с кроп-фактором 1.2х, 5-осевой стабилизацией с компенсацией до 7.0 стопов экспозиции, диапазоном светочувствительности ISO от 100 до 32000, выводом 16-битного RAW-видео через HDMI, 2,36-Мп 120-Гц OLED-видоискателем с увеличением 0.7х и 3-дюймовым сенсорным ЖК-дисплеем с разрешением 1 Мп.