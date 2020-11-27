Компактная камера Sony ZV-1 получила белую расцветку

Компания Sony выпустила новую версию своей компактной камеры ZV-1, которая получила белую версию. Напомним, что аппарат имеет в своем оснащении датчик изображения Exmor RS оптического формата 1 дюйм и разрешением 20,1 Мп, объектив Zeiss с диапазоном фокусных расстояний 24-70 мм и диафрагмой f/1,8-2.8, 315 точек автофокусировки, которые покрывают 65% кадра, время работы автофокуса всего 0,03 с, возможность записывать видео в разрешении 4K при 24 и 30 кадрах в секунду в AVCHD и MP4, а также 3-дюймовый поворотно-откидной экран разрешением 1,229 млн пикселей. В России камера оценена в 65 тысяч рублей.