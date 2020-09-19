Компактная камера монокулярного типа Canon PowerShot Zoom

Компания Canon проводит краудфандинг в Японии для создания компактной камеры в стиле монокулярного типа.

Canon PowerShot Zoom - это вторая совместная работа японского производителя фотоаппаратов и краудфандинговой платформы Makuake. Canon PowerShot Zoom при весе всего 145 грамм предлагает три шага масштабирования: 100, 400 и 800 мм. Первые два - это оптический зум, а супертелеобъектив 800 мм - цифровой.

PowerShot Zoom использует 1/3-дюймовый CMOS-датчик с разрешением 12,1 мегапикселя и собственным диапазоном ISO от 100 до 3200. Также поддерживается запись видео в формате Full HD (24 и 30p) с ограничением 10 минут на видео. Ещё PowerShot Zoom поддерживает автофокус, непрерывную съемку со скоростью до 10 кадров в секунду и коррекцию дрожания камеры.

Фото и видео хранятся на карте памяти microSD камеры. Их можно передавать по беспроводной сети на смартфон через приложение или на ПК через соединение USB-C. Мобильное приложение Camera Connect также поддерживает удаленную фотосъемку - то есть вы можете управлять камерой и просматривать изображение в режиме реального времени на своем телефоне через Wi-Fi.

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