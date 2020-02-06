Компактная камера премиум-класса - Fujifilm X100V

Fujifilm выпустила новинку в последней линейке популярных компактных камер - X100V. Корпус выполнен из из магниевого сплава и алюминия, который доступен либо в серебристом, либо в черном цвете. X100V получила 3-дюймовый дисплей с изменяемым положением и поддержкой сенсорного управления.

X100V оснащена новым 26.1 МП сенсором X-Trans CMOS 4 с задней подсветкой в ​​сочетании с X-процессором нового поколения 4. Для нового сенсора у X100V также есть новый 23-мм объектив F2, который имеет полезное фокусное расстояние 35 мм после того, как вы учтете сенсорную обрезку, которая обычно подходит для стилевых приложений. Это фиксированный объектив, поэтому вы не сможете переключать их, как на большинстве других камер, но вы можете использовать дополнительные насадки, которые изменяют фокусное расстояние объектива.

Объектив также имеет встроенный ND-фильтр для фото, который теперь имеет 4 ступени. Камера имеет мощный режим видео и может снимать 4K со скоростью 30 кадров в секунду в 8-битном формате 4: 2: 0 внутри и 10-битном 4: 2: 2 снаружи через HDMI. Она поддерживает большинство популярных режимов эмуляции пленки Fujifilm, таких как Eterna, а также F-log для плоского профиля журнала. Fujifilm X100V оценена в $ 1400.