Компания Leica анонсировала компактная камера с полнокадровым сенсором Leica Q2.

Leica Q2 оснащена совершенно новым полнокадровым сенсором Leica с разрешением 47,3 миллиона пикселей. Датчик поддерживает тот же физический размер, что и раньше, но почти вдвое увеличивает его общее разрешение, что делает множество интересных новых дополнений. Первое преимущество Lecia Q2 связано с основным объективом Leica Summilux 28 мм f / 1,7 с оптически стабилизированным асферическим элементом. Он обладает одной из самых высоких оптических характеристик во всей отрасли в сочетании с тем фактом, что в качестве быстрой линзы он должен исключительно хорошо работать с новым механизмом автофокусировки.

Наряду с фокусным расстоянием 28 мм, объектив Leica Q2 также имеет переключатели на объективе для переключения между ручной и автофокусировкой, а также второй переключатель для макросъемки, который переключает его фокусное расстояние на 17 мм для макросъемки. Благодаря полнокадровому сенсору с высоким разрешением вы можете обрезать сенсор с эффективными фокусными расстояниями 35 мм, 50 мм и 75 мм, обеспечивая эффективное цифровое увеличение почти в 3 раза. Видеосъемка на Leica Q2 расширяется до 30 кадров в секунду для видео 4K и до 120 кадров в секунду в формате Full HD, что также соответствует съемке с высокой частотой кадров. Стоимость камеры составляет 5000 долларов.