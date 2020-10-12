Компактная кинокамера Freefly Wave оценена в $10000

Компания Freefly пополнила ассортимент компактных кинокамер модельб Wave, которая может похвастаться технологией глобального затвора и наличием множество режимов записи видео. Новинка характеризуется матрицей формата Super 35 с разрешением 4096:3072, размером пикселя 5,5:5,5 мкм, базовым значением ISO 250, возможностью снимать RAW-видео со степенью сжатия от 5:1 до 6:1, использованием съемного SSD-диска M.2 NVMe и пассивным фиксатором байонета E-mount (предназначен для мануальных линз, но стандартное крепление можно снять и использовать другие). Freefly Wave уже доступна для предварительного заказа по цене в 10 тысяч долларов.

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