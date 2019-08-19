Компактный атомный реактор

В перспективе мощность реактора может быть увеличена до 10 кВт, в таком режиме он сможет работать около 15 лет. Единственной проблемой остаётся вес устройства, который достигает 2 тонн. Частично решить дилемму учёные предлагают с помощью «захоронения» энергоблока в марсианскую почву перед включением — это позволит снизить массу экранов на 500 килограммов.В Kilopower используются двигатели Стирлинга, механика которых работает за счёт повышения температуры в основном цилиндре. Актуальное значение КПД реактора составляет около 30%, что в несколько раз превосходит используемые сейчас в космонавтике радиоизотопные термоэлектрические генераторы, КПД которых — лишь 7%.В качестве источника энергии используется радиоактивный плутоний-238, распад которого сопровождается выделением тепловой энергии, которую затем преобразуют в электричество. Как и следует из названия, реактор способен стабильно генерировать не менее 1 кВт энергии.Автономная электростанция Kilopower уже прошла ряд испытаний на Земле. Теперь же инженеры вносят коррективы в конструкцию установки для работы на Красной планете и спутнике Земли.