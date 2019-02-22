Компактный фотоаппарат Ricoh GR III

Компания Ricoh представила компактный фотоаппарат с большим сенсором Ricoh GR III.

Он оснащен совершенно новой системой автофокусировки с определением фазы на датчике, которая должна работать быстрее, и улучшенной способностью при слабом освещении благодаря расширенному диапазону ISO 100-102,400. Другие функции включают порт USB-C Type-C, который можно использовать для зарядки аккумулятора, а также Bluetooth и WiFi. К сожалению, он не снимает видео в 4K, но вы получите разрешение съемки в 1080 / 60p. Отсутствует встроенная вспышка, а время работы от батареи значительно сократилось, с 320 до 200 снимков. Стоимость фотоаппарата составляет 899 долларов.