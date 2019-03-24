Компактный и лёгкий ультрабук Chuwi AeroBook

Устройство можно использовать и для развлечений. На нём без проблем запускаются несложные игры вроде HearthStone в разрешении 1080p и с высокими настройками графики. При необходимости на Chuwi Aero Book можно работать с фотографиями в Photoshop CC 2018. Ноутбуку требуется всего пять секунд, чтобы импортировать PSD-файл, состоящий из сотен слоев.Ноутбук без проблем справляется с воспроизведением видео в формате 4K без зависаний и задержек.В бенчмарке Cinebench R15, который тестирует производительность процессора и графики путём рендеринга высокоточных изображений и 3D-графики, ноутбук набрал 82 cb в одноядерном тесте и 200 cb — в многоядерном. Эти показатели сравнимы с результатами Intel Core i5-3317U. Среднее количество кадров в секунду при тестировании графики составило 26,40 FPS.Стоимость новинки составит 400 долларов.

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