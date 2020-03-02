Компании Epic Games и Unreal Engine не примут участие в GDC 2020

Компания Unreal Engine официально объявила о том, что не будет посещать игровое шоу Game Developers Conference 2020. Проведение мероприятия GDC 2020 остается под вопросом. Представители предпринимают все усилия для того чтобы провести выставку.

Epic Games планировал показать на игровом мероприятии основные и будущие проекты видеоигр. Это такие проекты, как Final Fantasy VII Remake и Minecraft Dungeons.

Разработчики видеоигр Facebook с проектом Oculus, Capcom, Square Enix, Sony, EA, Microsoft, CD Projekt также приняли решение отказаться о поездке на Game Developers Conference 2020.