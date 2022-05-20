Компания AMD готовит анонс чипсетов X670E, X670 и B650

Компания AMD на грядущем мероприятии Computex 2022 представит как минимум три чипсета следующего поколения для платформы AM5. Это будут чипсеты X670E, X670 и B650. Судя по названиям, стоит ожидать и чипсет A620.

Как мы поняли, AMD X670E будет топовым чипсетом, а буква E в названии означает Extreme. Чипсет AMD X670 Extreme (X670E) находится в разработке для следующего поколения процессоров Ryzen 7000, запуск которого запланирован на вторую половину этого года. Он не будет отличаться от X670 с точки зрения функций и возможностей, но материнские платы на базе этого чипсета должны обеспечивать подключение PCIe 5.0, в то время как материнские платы на базе X670 будут использовать интерфейс PCIe 4.0. Также подтверждено, что чипсет X670 включает два чипсета Promontory 21 производства ASMedia.