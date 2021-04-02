Если верить утечкам в сети, то компания Apple скоро представит свою гарнитуру AR / VR.

Гигант из Купертино планирует выпустить гарнитуру смешанной реальности в ближайшие несколько месяцев. Но компания не объявит о новых своих ассортиментов в онлайн-мероприятии, так как, компания хочет чтобы его сотрудники, средства массовой информации, его партнеры и разработчики присутствовали в живую при презентации. Ещё компания заявила, что мероприятие WWDC 2021 будет последним мероприятием компании в цифровом формате, поскольку оно вернется к личному мероприятию для СМИ в начале следующего года.