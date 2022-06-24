Компания BMW объявила о начале производства электромобилей в Китае

Немецкий автопроизводитель BMW объявил о начале производства электромобилей на новом китайском заводе Lydia. Это уже третье предприятие по сборке автомобилей BMW в стране. Завод расположен в городе Шэньян, провинция Ляонин. Ожидается, что годовой объем производства BMW на крупнейшем автомобильном рынке мира увеличится с 700 000 в 2021 году до 830 000 единиц. В этот завод было инвестировано 15 миллиардов юаней (2,24 миллиарда долларов). Завод рассчитан на выпуск электромобилей. Первой моделью на заводе Lydia станет полностью электрический спортивный седан i3. Всего линейка электромобилей BMW для Китая будет включать 13 моделей.

Напомним, что на местном рынке сейчас доминируют компания Tesla, китайский производитель BYD и другие. Также следует отметить, что в первом квартале BMW продала в Китае 208 507 автомобилей.