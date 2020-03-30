Компания CD Projekt SA пожертвует 800 тысяч фунтов стерлингов на борьбу с COVID-19

2020-03-30, Автор - Ramil; Продукт - CD Projekt SA; [12]
Многие компании жертвуют свои средства на борьбу с вирусом COVID-19. CD Projekt SA объявила о том, что пожертвует примерно 800 тысяч фунтов стерлингов на борьбу и сдерживание коронавируса. Количество случаев заражения в мире с каждый днем растет и только объединившись люди смогу побороть вирус.

Также есть информация о других пожертвованиях. Так, компания Nintendo, пожертвовала в США 9500 медицинских масок. Проект Folding @ Home использовала свою платформу для вычислений и ускорения исследований. Компания CD Projekt SA рекомендует оставаться дома чтобы не дать вирусу распространяться дальше.

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