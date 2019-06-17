Компания Cellebrite может извлекать данные с устройств под управлением последней iOS

Израильская компания по криминалистике мобильных устройств Cellebrite утверждает, что может взломать любое устройство под управлением iOS версии 7 - iOS 12.3. Создатели держат используемые методы в секрете. Известно лишь то, что после проведение процедуры взлома, специалисты могут получить доступ ко всем сообщениям, контактам, истории звонков и другим данным хранящимся на устройстве.

Это все еще процесс требующий физического доступа к целевому устройству, но устройство под названием UFED можно отправлять в правоохранительные органы, вместо того чтобы отправлять гаджет на Cellebrite. Компания также заявляет, что аналогичные результаты могут быть достигнуты на устройствах Android.

На данный момент Apple не прокомментировала ситуацию со взломом iPhone и iPad. Вполне возможно, что в компании уже работают над новыми механизмами защиты, которые будут внедрены в будущие версии мобильной операционной системы.