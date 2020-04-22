Компания Chuwi представила самый маленький компьютер в мире LarkBox

Китайский производитель Chuwi представила самый маленький компьютер в мире. LarkBox размером с яблоко оснащен процессором Intel N4100 в паре с интегрированной видеокартой UHD Graphics 600. Оперативная память составляет 6 Гб LPDDR4.

128 Гб памяти для данных с возможностью расширения карты Micro-SD. Такая конфигурация позволяет воспроизводить видео разрешения 4K без проблем. Chuwi LarkBox не шумит, даже при нагрузке. Поддерживает Bluetooth 5.0.

Доступные подключения: два разъема USB Type-A, один порт USB Type-C, HDMI и разъем 3,5 мм для наушников.