Компания F-Secure представила компьютер размеров с флэш-диск

Компания F-Secure выпустила компьютер с операционной системой Linux размером с флэш-диск. Он был разработан с основными требованиями информационной безопасности. Стоимость устройства составляет 149 долларов.

Компьютер USB Armory Mk II имеет размеры 66 x 19 x 8 мм без корпуса. Его назначение это приложения безопасности, например Tor Tor, VPN-маршрутизатор, аппаратный модуль безопасности (HSM), менеджер паролей, цифровой кошелек и другие.

USB Armory Mk II использует эффективный процессор NXP i.MX6ULZ Arm Cortex-A7 и 16 ГБ выделенного хранилища eMMC. Оперативная память составляет 512 Мб. Устройство использует модуль u-blox ANNA-B112 Bluetooth 5. Подключается с помощью USB-C.