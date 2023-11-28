Компания Globaldrive проведёт прохват Sharmax Motors в Краснодарском крае

У нас отличные новости для поклонников экстрима и свежего воздуха — совсем скоро, 9 февраля, федеральная сеть спортивных товаров Globaldrive в рамках базы отдыха «Родничок» в Краснодарском крае соберёт преданных поклонников экстремальных видов спорта на прохвате Sharmax Motors. Это довольно увлекательное мероприятие, которое представляет собой трёхчасовой заезд, состоящий из двух отдельных этапов. В процессе заезда участникам нужно будет на квадроциклах и эндуро-мотоциклах преодолеть различного рода природные преграды, испытывая свои навыки и, конечно же, технику. Кроме того, организаторы события заявили, что на площадке будет реализовано две трассы. Скорее всего, поклонникам этого направления активного отдыха заезд точно понравится.

Кроме того, что немаловажно, в рамках данного мероприятия посетителей ожидает интересная развлекательная программа и тест-драйв эндуро-мотоциклов и квадроциклов, плюс вкусная кухня на открытом огне. Также организаторы мероприятия отмечают, что в течение дня все желающие смогут принять участие в различных активностях включая конкурс фотографии, лототрон из 10 номеров и не только. Приятно, что данное направление спорта активно развивается в стране и позволяет привлекать всё больше людей к действительно увлекательному занятию. Да и это просто отличная возможность провести время на свежем воздухе, наслаждаясь красотами Краснодарского края и мощной техникой, способной преодолевать любые преграды.