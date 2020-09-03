Компания HP анонсировала линейку мобильных рабочих станций линейки Z

Компания HP анонсировала линейку мобильных рабочих станций линейки Z. Новые продукты компании, идеально подходят в наши дни творческим людям и тем кто перешел на удаленную работу.

Линейка HP Z включает в себя мобильные рабочие станции ZCentral 4R, Z2 Mini и ZBook Fury. Все они имеют разные размеры. Оборудованные процессорами Intel Xeon W (до 18 ядер) и графическими картами вплоть до NVIDIA Quadro RTX 8000, системы обеспечивают высокую производительность для любой рабочей среды, например от анализа данных до машинного обучения и приложений для 3D-рендеринга - при одновременном выполнении нескольких задач.

Новые мобильные рабочие станции линейки Z компании HP появятся в сентябре - октябре этого года. Стоимость продуктов варьируется в зависимости от комплектации и будет начинаться от 849 долларов.

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