Компания Honeywell Quantum Solutions и Cambridge Quantum объединились для создания квантового компьютера

Две ведущие компании в индустрии квантовых вычислений объединились, чтобы создать квантовый компьютер, тем самым ускорив развитие квантовых вычислений и инноваций квантовых технологий независимо от платформы, чтобы предоставить реальные квантовые решения для некоторых из самых трудноразрешимых проблем, которые классические компьютеры решить не смогли. Cambridge Quantum, пионер в области квантового программного обеспечения, операционных систем и кибербезопасности, и Honeywell Quantum Solutions, построившая высокопроизводительное квантовое оборудование на основе технологий захваченных ионов, сегодня объявили, что они выполнили все условия, необходимые для закрытия объединение бизнеса и создание новой компании, которая теперь называется Quantinuum.

Quantinuum представит глобальный продукт для квантовой кибербезопасности в декабре 2021 года, а позднее в 2022 году - пакет корпоративного программного обеспечения, который применяет квантовые вычисления для решения сложных научных проблем в фармацевтике, материаловедении, специальной химии и агрохимии. Он также объявит о крупных обновлениях аппаратных технологий System Model H1, Powered by Honeywell, которые имеют самый высокий измеренный квантовый объем, а также об отраслевых достижениях, которые сокращают количество ошибок, тем самым продолжая надежно продвигаться к разработке отказоустойчивой квантовой системы. В этом отношении квантовые компьютеры серии H продолжают тенденцию соответствовать и превосходить ожидаемые результаты, которые компания ранее взяла на себя в рамках своей дорожной карты по оборудованию.
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