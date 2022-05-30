Компания Huawei анонсировала большой кроссовер Aito M7

Компания Huawei продемонстрировала в автосалоне Гуандун-Гонконг-Макао свой второй электромобиль Aito M7.

Aito M7 получит максимальную мощность силовой установки 495 л.с., пробег на чистом электричестве составляет 150 км, а расход бензина – до 6,85 л на 100 км. Aito M7, как и Aito M5, будет гибридом. Но, в отличие от младшей модели, упор будет сделан на оснащение салона: функциональность и комфорт обещают выше, чем у Toyota Alphard и Lexus LM. Он будет рассчитан на 6 человек.

Страница с изображением Aito M7 уже появилась на официальном сайте Huawei. Подробности об электромобиле официально раскроют в конце июня.