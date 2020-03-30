Компания Intel оказывает поддержку пострадавшим от коронавируса

2020-03-30, Автор - Ramil; Продукт - Intel; [61]
По всему миру многие компании оказывают любую помощь по борьбе с вирусом. Спортивные лиги, разработчики игр, технологические компании и крупные компании. Intel не осталась в стороне, выделив 6 миллионов долларов на помощь. Два миллиона пойдут на пожертвования сотрудников и пенсионеров США.

Сумма в 4 миллиона будет распределена между организациями, которые занимаются вопросами питания, безопасности, медицинского оборудования и поддержки малого бизнеса. В США много областей которые пострадали от вируса. Пожертвования также пойдут в Красный крест.

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