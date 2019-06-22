Компания LG выпустила новинку

Телевизор поддерживает технологии Dolby Atmos и Dolby Vision для реалистичного звучания и отображения контента. Кроме того, в нём предусмотрены разъём HDMI 2.1 и автоматический режим с низкой задержкой, переменная частота обновления и улучшенный канал возврата звука.LG 88Z9 усиливает эффект погружения от просмотра контента за счёт интеллектуального алгоритма, способного микшировать двухканальное аудио для получения виртуального объемного звука 5.1. Применение технологии глубинного обучения значительно улучшает вывод благодаря анализу исходного контента и созданию улучшенных звуковых эффектов в фильмах, более глубоких басов в музыке и более четких голосов при показе спортивных мероприятий. Пользователи могут регулировать звук в соответствии с условиями просмотра или позволить телевизору установить наиболее подходящие уровни звука в зависимости от окружающей среды.Внутри телевизора установлен процессор второго поколения α (Alpha) 9 Gen 2 8К. Он повышает качество изображения и звука за счёт технологии глубинного обучения и доступа к обширной базе данных визуальной информации. Это позволяет ему оптимизировать контент, распознавая качество источника и используя оптимальный алгоритм. Данный чипсет также обеспечивает улучшенные возможности обработки изображения с масштабированием до разрешения 8K и шумоподавлением — до шести шагов по сравнению с четырьмя шагами в 4K-моделях. В результате получается максимально реалистичное изображение с разрешением 8K при обновлении контента с разрешением 4K (3840x2160) или 2K (1920x1080). Процессор также анализирует условия окружающей среды для регулировки уровня яркости экрана.О стоимости новинки пока неизвестно.