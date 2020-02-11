Компания Logitech представила новую веб-камеру StreamCam для стримеров

Компания Logitech представила новую веб-камеру Logitech® StreamCam, разработанную с учетом требований стримеров и создателей контента.

Веб-камера StreamCam поддерживает передачу видео с разрешением 1080p и частотой 60 кадров в секунду, также возможности веб-камеры можно расширить с помощью приложения Logitech Capture. В приложение есть такие опции как: автоматизированные настройки выдержки, выравнивание кадра и стабилизация.

Веб-камера StreamCam вместе с приложением Logitech Capture идеальны для стрима на площадках: YouTube, Facebook, Twitch, Instagram и так далее.

Распознавание лица, автоматические выдержка и фокусировка помогут вам выглядеть великолепно в каждом видео

Автоматическое выравнивание кадра с применением искусственного интеллекта, позволяющее всегда оставаться в поле зрения

Стабилизация изображения для максимальной плавности видео

Запись вертикального Full HD видео для сториз в Instagram и Facebook для удобного просмотра на мобильных устройствах

Выбор стереозаписи или двойной монофонической записи

Основные особенности веб-камеры StreamCam вместе с приложением Logitech Capture:Logitech StreamCam также поддерживает приложения XSplit и OBS.

Веб-камера Logitech StreamCam в белом или графитовом цвете можно будет купить за 10990 рублей. Продажи стартуют в России только в апреле месяце 2020 года.