Компания Logitech представила новую веб-камеру StreamCam для стримеров

2020-02-11, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Logitech StreamCam; [122]
Компания Logitech представила новую веб-камеру Logitech® StreamCam, разработанную с учетом требований стримеров и создателей контента.

Веб-камера StreamCam поддерживает передачу видео с разрешением 1080p и частотой 60 кадров в секунду, также возможности веб-камеры можно расширить с помощью приложения Logitech Capture. В приложение есть такие опции как: автоматизированные настройки выдержки, выравнивание кадра и стабилизация.

Веб-камера StreamCam вместе с приложением Logitech Capture идеальны для стрима на площадках: YouTube, Facebook, Twitch, Instagram и так далее.

Основные особенности веб-камеры StreamCam вместе с приложением Logitech Capture:
  • Распознавание лица, автоматические выдержка и фокусировка помогут вам выглядеть великолепно в каждом видео
  • Автоматическое выравнивание кадра с применением искусственного интеллекта, позволяющее всегда оставаться в поле зрения
  • Стабилизация изображения для максимальной плавности видео
  • Запись вертикального Full HD видео для сториз в Instagram и Facebook для удобного просмотра на мобильных устройствах
  • Выбор стереозаписи или двойной монофонической записи
Logitech StreamCam также поддерживает приложения XSplit и OBS.

Веб-камера Logitech StreamCam в белом или графитовом цвете можно будет купить за 10990 рублей. Продажи стартуют в России только в апреле месяце 2020 года.

Комментарии и отзывы Logitech StreamCam
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor