Компания MediaTek выпустила чипсет MediaTek T830 для роутеров

Компания MediaTek объявила о выпуске чипсета для маршрутизаторов Wi-Fi, а также для мобильных устройств с точками доступа. Новый чипсет MediaTek T830 5G использует собственный модем M80 компании с поддержкой диапазона менее 6 ГГц для глобального подключения 5G. Он оснащен четырехъядерным процессором ARM Cortex-A55, который соединен с сотовым модемом 3GPP Release-16. Благодаря сетевому процессору (NPU), T830 поддерживает скорость 20 Гбит/с через сеть 5G, соединения Ethernet или Wi-Fi, что также не требует участия ЦП.

Чип MediaTek T830 5G поддерживает новые функции Wi-Fi 7, такие как MLO (Multi-Link Operation) и поддержку каналов шириной 320 МГц.