Компания Microsoft придумала пару умных перчаток

Microsoft трудиться над парой умных перчаток с с областями различной жесткости, для новых способов обратной тактильной связи - например, в VR. Умная перчатка позволит пользователям по-разному ощущать каждый объект, как будто вы держите в руке реальный предмет.

Жесткая часть перчатки может содержать аппаратные компоненты, которые трудно интегрировать в гибкую ткань: вибрационные двигатели, контроллеры, кремниевые компоненты и т. д.

Пальцы остаются гибкими, вмещая различные ограничивающие движение устройства. Согласно патентным заявкам, эта интеллектуальная перчатка будет работать с более обычными периферийными устройствами, такими как клавиатуры, мыши, сенсорные экраны и игровые контроллеры.