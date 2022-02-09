Компания Nacon приобретает разработчика игры Edge of Eternity Midgar Studio

Французская компания Nacon приобрела разработчика популярной RPG Edge of Eternity — Midgar Studio. Финансовые условия сделки не разглашаются. Новость о покупке студии опубликовали комьюнити-менеджер Nacon Бенджамин Вогт и генеральный директор Midgar Studio Джереми Зелер в своих Twitter-блогах. "Мы рады приветствовать Midgar Studio (создавшую Edge of Eternity, прозванную французской Final Fantasy) среди наших студий". Сделка означает, что подразделение видеоигр Nacon теперь включает 15 офисов разработки во Франции, Бельгии, Италии, Канаде и Австралии. Nacon — французская компания, которая специализируется на игровых контроллерах и аксессуарах.

"Мы очень рады присоединиться к Nacon, которые слушают и понимают, чего мы пытаемся достичь. С их поддержкой у нас есть шанс реализовать наши амбиции, сохранив при этом большую свободу" - рассказал генеральный директор Midgar Studio Джереми Зелер.
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