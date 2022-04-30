Компания Nissan представила обновленный электромобиль Leaf

Компания Nissan представила обновленный электромобиль Leaf. Электромобиль немного изменился внешне и получил улучшенное оснащение, при этом цена осталась прежней. Цены на Nissan Leaf 2023 года будут варьироваться от 28 425 до 36 425 долларов, а первые поставки клиентам запланированы на лето.

Электромобиль Nissan Leaf 2023 года получил получил новый дизайн колесных дисков (16 или 17 дюймов). Теперь доступны новые комбинации окраски кузова: Burgundy/Super Black и Akatsuki-Sunrise Copper/Super Black. Система климат-контроля была дооснащена технологией Plasmacluster, в которой используется салонный фильтр со специальными антибактериальными материалами. Спортивный Leaf Nismo получил улучшенный передний бампер, слегка измененные пороги и задний бампер, а также 18-дюймовые колеса. Nissan Leaf 2023 будет доступен с электродвигателем EM57 мощностью 150 или 218 л.с. и с аккумуляторными батареями емкостью 40 или 62 кВтч.