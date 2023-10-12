Компания Oclean представила на российском рынке сразу три умных гаджета

Некоторое время назад в сети появилась информация о том, что компания Oclean, которая специализируется на различного рода устройствах для ухода за полостью рта, готовится выйти на российский рынок. А сегодня компания официально представила в России сразу две зубные щётки и ирригатор — отличные новости для тех, кто искал умные гаджеты с современным дизайном. И, конечно, стоит отметить, что все гаджеты бренда уже доступны в магазинах «М.Видео» (там продукция Oclean продаётся эксклюзивно).Начать стоит с умной зубной щётки Oclean X Pro, которая является флагманом компании. Она оснащена цветным сенсорным дисплеем (да, у зубной щётки есть свой собственный дисплей) на котором отображается информация о качестве чистки зубов, проблемных зонах и так далее. Внутри самой щётки установлены соответствующие датчики, которые отслеживают зоны в полости рта, а встроенный мотор позволяет совершать 42 тысячи движений в минуту — это позволяет эффективно убирать налёт и следить за гигиеной рта.

Ещё у компании есть щётка Oclean Flow, которая удивила временем автономной работы — она работает на одном заряде в течение 180 дней, то есть за год вам нужно будет зарядить щётку всего два раза. При этом устройство получило поддержку сразу пяти режимов чистки зубов, есть возможность подключить двухминутный таймер, дабы не навредить слишком уж продолжительной чисткой полости рта, а мотор совершает 38 тысяч движений в минуту.

Завершает список интересных гаджетов компании, представленных на рынке России, ирригатор Oclean W10, который помогает ухаживать не только за самими зубами, но и за пространством между ними. Специалисты отмечают, что такого рода гаджеты позволяют безопаснее и нежнее ухаживать за этими зонами, чем зубная нить, например.