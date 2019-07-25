Компания Origin PC теперь является частью Corsair

Компания Corsair приобрела Origin PC, производителя игровых систем, который только что представил Big O, дикую концепцию с Xbox One X, PS4 Pro, Nintendo Switch и ПК, собранными в одном корпусе. Компания более известна своими игровыми периферийными устройствами и компонентами для ПК, но она также производит настольные системы, такие как серия Corsair One.

Origin сохранит свой собственный бренд, а названия Corsair и Origin останутся отдельными. Corsair также продолжит предлагать свои собственные системы, в том числе системы Vengeance PC, Corsair One и Corsair One Pro, но будет больше интеграции между двумя сторонами. Origin PC в конечном итоге начнет использовать на своих машинах серию систем жидкостного охлаждения Corsair Hydro X. Кроме того, он будет работать над интеграцией программного обеспечения Corsair iCue для настройки освещения и мониторинга производительности в своих системах. Это приобретение дает Corsair выход на рынок ноутбуков, область, которую он еще не изучал.