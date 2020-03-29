Компания PlatinumGames готовит финальный анонс игр Platinum4

2020-03-29, Автор - Ramil; Продукт - PlatinumGames; [15]
Разработчик PlatinumGames готовит финальный анонс четырех игр которые вошли в инициативу Platinum4. Будут объявлены четыре новые игры: первый проект "The Wonderful 101 Remastered", второй "Project GG", название третьей и четвертой пока что не известно. Объявление будет обнародовано 1 апреля.

С открытием второй студии в Токио, дела у компании PlatinumGames пошли в нужном направлении. Вице-президент компании в одном из интервью сообщил, что компания работает над очень интересным проектом. Время покажет, что готовит нам разработчик.

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