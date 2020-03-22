Компания PlatinumGames использует собственные технологии для разработок игр следующего поколения

Открыв второй офис в Токио, компания PlatinumGames укомплектовала штат и готова начать работу над играми нового поколения. Следующее поколение игровых проектов от студии будет основано на движке PlatinumEngine, цель которого - обеспечить совершенно новый уровень качества, большее разнообразие и количество объектов на экране и более высокий уровень выразительной визуальной силы.

Разработчики провели тестирование действующих движков Unreal и Unity, сделала вводы и создала свой, собственный игровой движок и инструменты для редактирования. Преимущества нового движка заключается в простоте использования и в более быстром создании моделей и прототипов. Теперь внесение изменений не займут много времени и будут способствуют к быстрому завершению проектов.