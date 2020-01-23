Компания Qualcomm представила новые процессоры Snapdragon 720G, 662 и 460.

Все три новинки получили улучшенную производительность, Bluetooth 5.1, Dual-frequency GNSS, более высокую энергоэффективность, улучшенные функции ИИ, а также Wi-Fi 6. Но все три модели не получили поддержку 5G сети.

Модель Snapdragon 720G входит в линейку процессоров игровой серий Qualcomm и поставляется с функцией Elite Gaming. Процессор построен по 8 нм техпроцессу и использует новые ядра Kryo 465. Также новинка поддерживает дисплее с частотой обновления изображения до 120 Гц.

Новая модель Snapdragon 662 оснастили модулем Spectra 340T ISP, который улучшает качество изображения в условиях слабого освещения. Он также имеет поддержку функций дополненной реальности.

А вот модель Snapdragon 460 стал преемником процессора Snapdragon 450. Процессор Snapdragon 460 стал в два раза производительнее и получил новые ядра Kryo 240 и обновлённый видеоускоритель Adreno 610, который поддерживает графический интерфейс Vulkan.