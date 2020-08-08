Компания Rocksteady представляет новую игру Suicide Squad

Компания Rocksteady работает над новой игрой и в скором времени объявит об этом. Фанаты киновселенной DC особенно обрадуются, так как игра будет про Suicide Squad (Отряд самоубийц). На свой социальной страничке, компания выложила информацию касательно игры. Она будет представлена 22 августа.

На изображении мы видим Супермена с прицелом Suicide Squad. Компания подтвердила, что в игре кроме персонажей Suicide Squad будет и Супермен. Похоже, что он возьмет на себя роль злодея. Событие DC FanDome состоится 22 августа, возможно на ней мы узнаем подробности о новой игре про Бэтмена.
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