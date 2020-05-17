Компания SMIC начал массовое производство чипов Huawei Kirin 710A

Производитель микросхем SMIC начал массовое производство чипов Huawei Kirin 710A. Это первый китайский чип с независимыми правами на интеллектуальную собственность. Из характеристик известно, что чип работает на частоте 2 ГГц и основан на 14 нм техпроцессе.

Смартфон Honor Play 4T будет оснащаться новым чипом. Массовое производство китайского чипа является большим успехом для компании Huawei и поможет уменьшить зависимость от тайваньского производителя TSMC. Компании в дальнейшем планируют оставаться партнерами.