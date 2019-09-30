Компания Shuttle представляет новый ПК Nano

Компания Shuttle Inc., объявляет о своем новейшем дополнении к решению Nano для ПК. Серия NC10U, оснащенная новой платформой Intel Whiskey Lake ULV, представляет собой ПК размером с ладонь, способный работать в режиме 4K, с низким энергопотреблением и идеально подходящий для различных приложений, в том числе для дома, офиса и цифровых вывесок.

Серия NC10U поставляется с набором процессоров Intel ULV 8-го поколения от Celeron, Core i3, Core i5 до Core i7 и поддерживает двухканальную память до 32 ГБ DDR4. Благодаря технологии 8-го поколения система снижает энергопотребление и обеспечивает значительное улучшение производительности. Также имеет соединения HDMI 2.0a и DisplayPort для поддержки двухэкранных дисплеев для повышения производительности и эффективности. Кроме того, благодаря наличию HDMI 2.0a серия NC10U обеспечивает плавное воспроизведение 4K-контента и 4K-HDR-видео.

На небольшой размер конструкции, серия NC10U предлагает несколько входов / выходов для подключения к периферийным устройствам, включая два USB2.0, два USB 3.2 Gen1 (тип A x1, тип C x1), M.2, RS232, SATA 6 Гбит / с, устройство чтения карт SD, Intel Giga LAN и встроенный модуль Wi-Fi.

Поддерживает один 2,5-дюймовый жесткий диск высотой до 15 мм, а также одно пространство M.2 для высокоскоростных твердотельных накопителей NVMe или других совместимых устройств. Благодаря технологии охлаждения Shuttle с тепловыми трубками, эта серия сертифицирована 24/7 и работает особенно тихо и прохладно, даже при температуре до 50 ° C.