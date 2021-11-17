Компания Signify расширяет линейку «умного» освещения Philips Hue в России

Signify – международная компания, лидер в области светотехники для профессионального и потребительского рынков, а также производстве световых решений для Интернета вещей представила линейку «умного» освещения Philips Hue.

Все устройства обладают палитрой из 16 миллионов цветов и 50 тысяч оттенков белого, от тёплого до холодного, и работают с голосовыми помощниками: Алисой, Марусей, Сбер Салютом, Amazon Alexa и Google Assistant. Пользователю достаточно задать команду, например, попросить убавить освещение или включить один из заданных сценариев, и она тут же будет выполнена.

Изящные светильник и торшер из семейства Signe окрашивают стены миллионами цветов с плавным переходом от одного оттенка к другому. Они предназначены для фонового освещения – с их помощью можно создать подходящее настроение для любого случая, будь то вечерний просмотр кино, чтение книги или же просто отдых после рабочего дня. Особый рассеиватель мягко распределяет свет, создавая комфортную и приятную атмосферу.

Благодаря утончённому и функциональному дизайну настольный светильник и торшер Signe станут украшением любого интерьера: их легко установить на поверхности, а тонкий, едва заметный корпус из алюминия не будет отвлекать от игры света. Устройства доступны в чёрном и белом цветах. Высота светильника составляет 50 см, а торшера – 125 см.

Светодиодная лента градиент – ещё одна новинка в линейке Philips Hue. Устройство может одновременно отражать несколько цветов. Переливы оттенков будут видны по всей длине – она составляет 2 метра. Лента легко крепится на любую поверхность; её можно разместить рядом с карнизами, кухонными шкафами и стеллажами в гостиной. Если устройство не подошло по длине, его можно обрезать или, наоборот, нарастить до 10 метров, используя дополнительные метровые модули. Лента будет доступна к покупке с декабря этого года.

Помимо новинок с технологией градиент, в линейке Philips Hue появились цветные лампы с цоколями E14/B39 («свечи»). Световой поток устройств составляет 450 люмен. Лампы можно купить по одной или в комплекте, состоящем из двух устройств