Компания SpaceX подготовит ракету Starship к полету в космос в июле

Компания работает над соблюдением требований к воздействию на окружающую среду, установленных на этой неделе Федеральным авиационным управлением (FAA). Илон Маск заявил, что к июлю, компания SpaceX впервые попытается запустить космический корабль на орбиту. SpaceX надеялась испытать орбитальный полет Starship еще прошлым летом, но задержки в разработке и одобрения регулирующих органов неуклонно отодвигали этот график. В понедельник FAA приняло важное экологическое решение, завершив долгожданную оценку программы.

Илон Маск также добавил, что компания будет иметь второй прототип Starship, готовый к полету в августе, и планирует летать ежемесячно. Компания разрабатывает свою многоразовую ракету Starship с целью доставки грузов и людей в космос. Ракета и ее ускоритель Super Heavy оснащены двигателями Raptor. Ракета SpaceX уже завершила несколько высотных летных испытаний прототипов Starship.