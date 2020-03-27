Компания TSMC начала производство 5 нм мобильных чипов

2020-03-27, Автор - Ramil; Продукт - TSMC; [92]
Компания TSMC начала рискованное производство чипов, основанных на 5 нм техпроцессе. Новая технология приведет к повышению производительности, снижению энергопотребления и увеличению плотности транзисторов.

Плотность транзисторов будет увеличена на 80% по сравнению с предыдущим поколением чипов. Производитель обещает увеличение мощности до 15% при том же энергопотреблении, или на 30% более низкое энергопотребление при сохранении производительности.

Благодаря новой технологии, компания TSMC занимает одно из лидирующий позициий в производстве чипов в мире.

Комментарии и отзывы TSMC
Обзор Philips 241B7QUBHEB. Лучший 24-дюймовый монитор для ноутбуковОбзор Philips 241B7QUBHEB. Лучший 24-дюймовый монитор для ноутбуков
Обзор Slimtec Hybrid X Signature. Автомобильный комбо-видеорегистраторОбзор Slimtec Hybrid X Signature. Автомобильный комбо-видеорегистратор
Лучший ноутбук для учебы. ASUS Laptop 15 X509Лучший ноутбук для учебы. ASUS Laptop 15 X509
Обзор Cougar MX330-G. Недорогой корпус с тремя вентиляторами, подсветкой и стекломОбзор Cougar MX330-G. Недорогой корпус с тремя вентиляторами, подсветкой и стеклом
Обзор Patriot Memory P300 512GB (P300P512GM28). Недорогой и быстрый M.2 SSDОбзор Patriot Memory P300 512GB (P300P512GM28). Недорогой и быстрый M.2 SSD
Процессорный кулер SilverStone Outs Arg...
Процессорный кулер SilverStone Outs ArgSilverStone сегодня обновил линейку процессорных кулеров Argon AR12 RGB. ...
SeaSonic Connect 750W – блок питания с с...
SeaSonic Connect 750W – блок питания с сБлок питания SSR-750FA Connect от SeaSonic перемещает модульные соединения, имеющиеся на типичном блоке п...
Apple готовит стеклянный iMac...
Apple готовит стеклянный iMacСовременные технологии вынуждают пользователей смотреть на более необычные гаджеты, которые ранее не прив...
Kingston представила гарнитуру с беспров...
Kingston представила гарнитуру с беспровКомпания Kingston славится свои продуктами для игровой индустрии. В 2020 году производитель представил га...
Asus представила ноутбук с оптическим пр...
Asus представила ноутбук с оптическим прМногие производители уже давно отказались от оптических приводов для своих ноутбуков, но Asus решила удив...
X2 Abkoncore Ramesses 780 Sync смотрится...
X2 Abkoncore Ramesses 780 Sync смотритсяОфициально представлен компьютерный корпус X2 Abkoncore Ramesses 780 Sync, который выглядит очень привлек...
Новые 4K телевизоры Sony стоимостью от $...
Новые 4K телевизоры Sony стоимостью от $Компания Sony представила новые телевизоры начального уровня X800H и среднего класса X950H, которые замен...
Смартфон Nokia 7.2 в версии с 6/128 ГБ в...
Смартфон Nokia 7.2 в версии с 6/128 ГБ вКомпания HMD Global начала принимать российские заказы на улучшенную версию смартфона Nokia 7.2. Аппарат,...
Лучшие недорогие игровые кресла до 10 00...
Лучшие недорогие игровые кресла до 10 00Существует три ценовые категории игровых кресел – недорогое, средняя и премиум. Сегодня мы рассмотрим бюд...
Стала известна дата выхода смартфона Hua...
Стала известна дата выхода смартфона HuaНедавно компания Huawei объявила о том, что флагманские смартфоны Huawei P40 и P40 Pro будут представлены...
Huawei P40 на новых фото...
Huawei P40 на новых фотоНекоторое время назад на просторах интернета появились первые рендеры смартфона Huawei P40 и многие надея...
Лучший бюджетный телевизор. Xiaomi Mi TV...
Лучший бюджетный телевизор. Xiaomi Mi TVAOC 43M3083 43" (2018) ...
Обзор Tigear Access. Навесной замок со сканером пальцаОбзор Tigear Access. Навесной замок со сканером пальца
Обзор BIOSTAR X570GT Ver. 6.x. Материнская плата с топовым чипсетом без переплатыОбзор BIOSTAR X570GT Ver. 6.x. Материнская плата с топовым чипсетом без переплаты
Обзор SVEN E-707BT. Недорогие TWS наушникиОбзор SVEN E-707BT. Недорогие TWS наушники
Обзор INOI Band. Российский фитнес-трекерОбзор INOI Band. Российский фитнес-трекер
Обзор Thermaltake H550 TG ARGB (CA-1P4-00M1WN-00). Корпус с подсветкой и стенкой из стеклаОбзор Thermaltake H550 TG ARGB (CA-1P4-00M1WN-00). Корпус с подсветкой и стенкой из стекла
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor