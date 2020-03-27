Компания TSMC начала производство 5 нм мобильных чипов

Компания TSMC начала рискованное производство чипов, основанных на 5 нм техпроцессе. Новая технология приведет к повышению производительности, снижению энергопотребления и увеличению плотности транзисторов.

Плотность транзисторов будет увеличена на 80% по сравнению с предыдущим поколением чипов. Производитель обещает увеличение мощности до 15% при том же энергопотреблении, или на 30% более низкое энергопотребление при сохранении производительности.

Благодаря новой технологии, компания TSMC занимает одно из лидирующий позициий в производстве чипов в мире.