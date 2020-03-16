Компания TSMC планирует начать производство 5 нм чипов

Производитель полупроводников TSMC планирует увеличить производство чипов 5 нм техпроцесса. По словам производителя, производство начнется в апреле. Чипы компании TSMC пользуются большим успехом.

TSMC является эксклюзивным поставщиком Apple чипов серии A с 2016 года. Компания уменьшила размер узла. Новым шагом станет производство 5 нм чипов. Уменьшение техпроцесса позволит увеличить производительность, время автономной работы и низкое энергопотребление.

Ожидается, что переход на 5 нм чипы увеличит производительность на 15 % при том же количестве электроэнергии.